В Луховицах из-за половодья перелито семь участков дорог

На территории Луховиц по состоянию 31 марта уровень воды в реке Оке по Балтийской системе высот увеличился на 73 сантиметров и достиг отметки более 103 метров. Об этом сообщил в пресс-службе администрации муниципального округа.





Сейчас в округе перелиты семь участков дорог в посёлке Белоомут, сёлах Слемские Борки и Дединово, деревнях Гольный Бугор, Ловецкие Борки и Лисьи Норы. Обстановку на подтопленных участках отслеживают работники Мособлпожспаса. Угрозы домам и объектам инфраструктуры нет.

«По предварительным оценкам, в зону подтопления на территории округа могут попасть ещё четыре дороги. Угрозы домам и объектам инфраструктуры нет и не предвидится. Рассчитываем, что в течение трёх – четырёх дней пик половодья будет пройден. Экстренные службы оперативно принимают меры безопасности. Ситуацию контролируют администрация и профильные ведомства», – сказал временно исполняющий полномочия главы Луховиц Марк Черемисов.