В Луховицах из-за половодья перелито семь участков дорог
На территории Луховиц по состоянию 31 марта уровень воды в реке Оке по Балтийской системе высот увеличился на 73 сантиметров и достиг отметки более 103 метров. Об этом сообщил в пресс-службе администрации муниципального округа.
Сейчас в округе перелиты семь участков дорог в посёлке Белоомут, сёлах Слемские Борки и Дединово, деревнях Гольный Бугор, Ловецкие Борки и Лисьи Норы. Обстановку на подтопленных участках отслеживают работники Мособлпожспаса. Угрозы домам и объектам инфраструктуры нет.
«По предварительным оценкам, в зону подтопления на территории округа могут попасть ещё четыре дороги. Угрозы домам и объектам инфраструктуры нет и не предвидится. Рассчитываем, что в течение трёх – четырёх дней пик половодья будет пройден. Экстренные службы оперативно принимают меры безопасности. Ситуацию контролируют администрация и профильные ведомства», – сказал временно исполняющий полномочия главы Луховиц Марк Черемисов.
Для работы в условиях половодья в округ от подмосковного главка МЧС поступило два плавающих транспортера «Амфибия». Один будет ходить под Бастановой горой.
Также в Заокской части начали передвигаться машины повышенной проходимости от Мособлпожспаса. Они перевозят людей и грузы. Ситуация на территории округа остаётся спокойной.