Первый подмосковный роботизированный комплекс внедрили на машиностроительном заводе

25 декабря 2025, 16:33

оригинал Фото: VPG LaserONE

Компания VPG LaserONE поставила и внедрила роботизированный комплекс гибридной лазерной сварки на одном из передовых машиностроительных заводов страны в Брянске.Это первое отечественное решение такого класса, реализованное в рамках кластерной инвестиционной платформы Минпромторга России, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





VPG LaserONE – крупнейший разработчик и производитель лазерной техники в России и СНГ. Оборудование предназначено для автоматической сварки элементов рам тележек локомотивов. Однако его принцип легко масштабируется на другие крупногабаритные толстостенные конструкции.

«За каждым роботизированным комплексом – не только высокие технологии, но и умы и руки людей. Автоматизация и роботизация не заменяют человеческий инжиниринг, а усиливают его. Это глубокий анализ процессов, точная настройка под специфику производства, тесное сотрудничество с отраслевыми предприятиями. Мы гордимся тем, что создаём решения, где передовые лазеры и роботы функционируют в гармонии с экспертизой инженеров, открывая новые горизонты для российской промышленности», – отметил президент компании VPG LaserONE Николай Евтихиев.