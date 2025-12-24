В индустриальные парки Подмосковья за год пришли более 90 компаний
Свыше 90 компаний стали резидентами индустриальных парков Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
Подробно об этом рассказала зампред правительства Подмосковья — глава министерства Екатерина Зиновьева.
«В индустриальные парки региона в этом году пришли более 90 компаний, общая сумма инвестиций в их проекты оценивается в 36,8 млрд рублей. Благодаря новыми производствам в регионе появится ещё около четырёх тысяч рабочих мест», — отметила Зиновьева.Она добавила, что всего в областных индустриальных парках в настоящее время реализуются проекты более 1700 компаний, а общая заполненность парков составила более 90%.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил важную роль индустриальных парков в привлечении инвесторов в экономику региона.