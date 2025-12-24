Достижения.рф

В индустриальные парки Подмосковья за год пришли более 90 компаний

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Свыше 90 компаний стали резидентами индустриальных парков Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.



Подробно об этом рассказала зампред правительства Подмосковья — глава министерства Екатерина Зиновьева.

«В индустриальные парки региона в этом году пришли более 90 компаний, общая сумма инвестиций в их проекты оценивается в 36,8 млрд рублей. Благодаря новыми производствам в регионе появится ещё около четырёх тысяч рабочих мест», — отметила Зиновьева.
Она добавила, что всего в областных индустриальных парках в настоящее время реализуются проекты более 1700 компаний, а общая заполненность парков составила более 90%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил важную роль индустриальных парков в привлечении инвесторов в экономику региона.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0