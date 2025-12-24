Серпуховский завод оснастит свои лифты усилителями сотовой связи

24 декабря 2025, 14:01

оригинал Фото: СЛЗ

Серпуховский лифтостроительный завод в следующем году начнёт оснащать свои лифты премиум-сегмента усилителями сотового сигнала. Это позволит не прерывать звонки во время движения в кабине, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





В декабре на заводе приступили к тестированию нового оборудования, и сейчас финальные испытания завершены. Инициирование помех проводили в самой высокой в России 90-метровой испытательной башне. Планируется внедрить усилитель сотового сигнала, который работает на всех частотах сотовых операторов.

«Сегодня качественная мобильная связь стала привычным атрибутом, позволяя оставаться в сети даже в метро. Мы решили, что ответственность за качество сигнала в лифтах могут взять на себя производитель и застройщик. Обычно такие технические настройки реализуют в жилых комплексах бизнес-класса», – пояснил заместитель гендиректора СЛЗ по развитию Дмитрий Захаров.