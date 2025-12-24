Серпуховский завод оснастит свои лифты усилителями сотовой связи
Серпуховский лифтостроительный завод в следующем году начнёт оснащать свои лифты премиум-сегмента усилителями сотового сигнала. Это позволит не прерывать звонки во время движения в кабине, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
В декабре на заводе приступили к тестированию нового оборудования, и сейчас финальные испытания завершены. Инициирование помех проводили в самой высокой в России 90-метровой испытательной башне. Планируется внедрить усилитель сотового сигнала, который работает на всех частотах сотовых операторов.
«Сегодня качественная мобильная связь стала привычным атрибутом, позволяя оставаться в сети даже в метро. Мы решили, что ответственность за качество сигнала в лифтах могут взять на себя производитель и застройщик. Обычно такие технические настройки реализуют в жилых комплексах бизнес-класса», – пояснил заместитель гендиректора СЛЗ по развитию Дмитрий Захаров.Чтобы оснастить лифт качественной связью, нужны три устройства: антенна, приём-передатчик и усилитель. Их устанавливают в машинном отделении или в шахте лифта, в зависимости от типа здания.
В компании отметили, что видят лифт не как изолированную кабину, а как важный элемент инфраструктуры, который должен быть полностью интегрирован в цифровое пространство жильца.
Как напомнили в компании, СЛЗ входит в ГК «Садовое кольцо».