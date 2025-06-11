Названы победители подмосковного этапа турнира «Кожаный мяч»
В Подольске завершился III региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу «Кожаный мяч – лига юных футболистов». Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«В турнире участвовали 23 женские и 39 мужских команд из 27 городских округов Московской области. Финальные игры регионального этапа проходили на стадионе «Труд». В 2025 году участники были разделены на три возрастные группы. Победители представят Московскую область на всероссийском этапе турнира», – рассказали в пресс-службе.Имена пбедителей можно начти на сайте министерства.
«Кожаный мяч» – одно из старейших детских футбольных соревнований в России. Идея турнира появилась в 1964 году благодаря легендарному вратарю Льву Яшину. Первый финал прошёл летом 1965 года на столичном стадионе «Динамо».