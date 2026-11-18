18 ноября 2026, 19:48

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Коммунальные службы Московскую область работают в штатном режиме в условиях первого в этом сезоне снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





При температуре воздуха от 0 до -1°C и умеренном снеге с дождём прирост снежного покрова составляет около двух сантиметров. В приоритете — входные группы многоквартирных домов, лестничные пролёты, подъезды к социально значимым объектам и контейнерным площадкам.

«Для расчистки придомовых территорий и общественных пространств проводится механизированная уборка. В ней задействовано 1732 единицы техники. План на сегодня до конца дня – более 3000 транспортных средств. Что касается ручной уборки, то на улицы области вышли 7266 дворников, план – более 8000 человек», – рассказали в ведомстве.