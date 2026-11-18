Совет депутатов избрал главой Долгопрудного Руслана Смашнёва
В городском округе Долгопрудный состоялось очередное заседание Совета депутатов. Главным вопросом повестки стало избрание главы муниципалитета, сообщили в пресс-службе администрации.
Согласно законодательству Московской области о сроках полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований, а также положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Долгопрудного, парламентарии провели открытое голосование.
«В результате главой муниципального образования единогласно был избран Руслан Смашнёв. Поблагодарив парламентариев и в их лице жителей Долгопрудного за оказанное доверие, он отметил, что уже включился в актуальную городскую повестку. Смашнёв видит запросы населения и приложит все усилия для улучшения ситуации в округе», – отметили в пресс-службе.Там напомнили, что Руслан Смашнёв приступил к работе в качестве временно исполняющего полномочия главы Долгопрудного 5 октября. До этого он был членом Совета Федерации.