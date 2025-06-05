Первый в сезоне Кубок футбольных мам пройдёт в Подольске

05 июня 2025, 17:03

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

На стадионе «Труд» в Подольске 7 июня пройдёт первый в этом году летний Кубок футбольных мам. Игра начнётся в 9:30, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





В турнире примут участие восемь команд из Раменского, Подольска, Серпухова и Москвы. Главной особенностью кубка в этом году станут места проведения матчей. Турниры пройдут в четырёх городах Подмосковья, которые в годы Великой Отечественной войны сыграли значимую роль в ходе обороны столицы. Игры проведут в Подольске, Волоколамске, Дмитрове и Наро-Фоминске.

«Летний Кубок среди футбольных мам – это больше, чем просто игра. В этом году мы собираемся в городах, которые стали символами героизма и мужества. Каждая наша встреча – возможность вспомнить подвиги прошлого, передать детям любовь к истории Родины и вдохновлять друг друга на новые победы. Футбол объединяет, дарит радость движения и общения, воспитывая уважение к великим страницам нашей общей истории», – сказала директор подмосковного филиала АНО «Футбольные мамы» Ольга Соломатина.