Шаховские гольфисты успешно выступили на Всероссийских соревнованиях
Юные гольфисты из Шаховской триумфально выступили на Всероссийских соревнованиях среди школьников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Соревнования проходили на живописном поле гольф-центра «Москва». В личном зачёте второе место заняла Милена Трифонова, третье – Тимофей Кузнецов. В парном зачёте Трифонова взяла серебро вместе с Анной Ковыркиной. Бронзу завоевали Кузнецов с Климентием Казаковым, а также Анна Кузнецова и Злата Мицул», – рассказали в пресс-службе.В общекомандном зачёте гольфисты из Шаховской стали вторыми среди спортсменов 2015-2016 годов рождения и третьими – среде участников 2013-2014 годов рождения.
Как отметили в администрации, такие результаты свидетельствуют о высоком уровне подготовки шаховских гольфистов.