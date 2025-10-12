Самых отличившихся работников сельского хозяйства поздравили в Серпухове
В Серпухове в преддверии Дня работников сельского хозяйства во Дворце торжеств «Центральный» чествовали фермеров, агрономов, зоотехников, доярок, механизаторов, сотрудников перерабатывающих предприятий, владельцев аграрного бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Виновников торжества поздравили замглавы Серпухова Мария Барышева и депутат окружного Совета Николай Пушкин. К поздравлениям присоединился и депутат Госдумы Александр Толмачёв.
Городской округ Серпухов сохраняет лидирующие позиции в агропромышленном комплексе благодаря 20 крупным предприятиям и фермерским хозяйствам. Серпуховские аграрии изготавливают сыры, мёд и мясные продукты, выращивают лучшие овощи и фрукты. Их продукция ценится во всей России.
Все местные компании социально ориентированы и оказывают поддержку защитникам страны. Медаль «За помощь фронту» вручили предпринимателю Константину Спасскому, чей агрокомплекс «Хутор Спасский» регулярно помогает военнослужащим в зоне СВО.
Особым подарком для виновников торжества стали выступления воспитанников местных творческих коллективов. Традиционные костюмы, задорные мелодии и отточенные движения создали атмосферу настоящего праздника и позволили гостям окунуться в богатство русской культуры.