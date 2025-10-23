Первый замглавы Павлово-Посадского округа Балашов посетил ООО «МАК»
Первый замглавы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов в четверг с рабочим визитом посетил ООО «Международная алюминиевая компания». Об этом сообщили в пресс-служба администрации округа.
Исполнительный директор предприятия Алексей Шехватов познакомил политика с масштабным производством, продукцией и амбициозными планами развития.
На сегодняшний день в компании создали более 580 рабочих мест, производится более пяти тысяч видов алюминиевых профилей. Работа ведётся для ключевых отраслей: от строительства до машиностроения. Предприятие стабильно действует с 2002 года.
«Особенно ценно, что нам удалось обсудить не только успехи, но и вопросы дальнейшего эффективного взаимодействия. Уверен, что именно открытость бизнеса и внимательность государства — это формула для создания конкурентоспособной экономики и устойчивого развития всего нашего городского округа. Благодарю коллектив ООО «МАК» и лично Алексея Владимировича за гостеприимство и конструктивный диалог!» – отметил Балашов.