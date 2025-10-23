Первый замглавы Павлово-Посадского округа Балашов посетил ООО «МАК»

23 октября 2025, 18:37

Сергей Балашов (слева) – фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Первый замглавы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов в четверг с рабочим визитом посетил ООО «Международная алюминиевая компания». Об этом сообщили в пресс-служба администрации округа.







Исполнительный директор предприятия Алексей Шехватов познакомил политика с масштабным производством, продукцией и амбициозными планами развития.

На сегодняшний день в компании создали более 580 рабочих мест, производится более пяти тысяч видов алюминиевых профилей. Работа ведётся для ключевых отраслей: от строительства до машиностроения. Предприятие стабильно действует с 2002 года.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

