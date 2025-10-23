Подмосковье увеличит производство мяса на 6% к 2030 году

23 октября 2025, 12:03

Московская область продолжает развивать агропромышленный комплекс. К 2030 году регион планирует увеличить выпуск продукции АПК на 25% по сравнению с 2021 годом и нарастить экспорт в 1,5 раза. Особое внимание уделяют мясному животноводству — объём производства должен достичь 350 000 тонн, рассказали в подмосковном Минсельхозе.

Рост ожидают во всех направлениях отрасли:



Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области



Сейчас в Подмосковье более 100 предприятий выпускают около 305 000 тонн мяса. Основную долю обеспечивают 19 ведущих производителей свинины и мяса птицы.А еще в Подмосковье реализуют два новых инвестпроекта. В Можайске СППК «МП ЭКО-Фермер» развивает утиную ферму на 125 000 птиц, а в Ступино К(Ф)Х «ЗЕРНО И МЯСО» строит овцеводческое хозяйство на 110 голов. Такие точки помогут увеличить мясное производство и укрепить позиции региона в этой отрасли.Сейчас Московская область вновь занимает лидирующие позиции. В 2023 году на долю Подмосковья пришлось 77% поставок говядины и 44% свинины от общероссийского экспорта.