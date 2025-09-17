В Раменском округе модернизируют 41 детскую площадку

17 сентября 2025, 17:24

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Глава Раменского округа Эдуард Малышев в ходе рабочей поездки в ТУ «Троицкое» проверил ход модернизации детских игровых зон. В этом году к обновлению запланированы 41 площадка, сообщает пресс-служба городского округа.