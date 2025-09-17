В Раменском округе модернизируют 41 детскую площадку
Глава Раменского округа Эдуард Малышев в ходе рабочей поездки в ТУ «Троицкое» проверил ход модернизации детских игровых зон. В этом году к обновлению запланированы 41 площадка, сообщает пресс-служба городского округа.
В поселке Спартак он осмотрел два уже готовых объекта у домов №26 и №27, а также площадку на улице Большая Учительская в поселке Родники. Новые комплексы включают игровые и спортивные конструкции, качели разных видов, качалки на пружине, скамейки, урны и информационные стенды.
Кроме того, завершены работы в деревнях Тимонино, Поддубье, Редькино и поселке им. Тельмана. Всего по округу обновлены 36 детских площадок. Оставшиеся объекты планируют сдать в эксплуатацию до 28 сентября.
