Строительство перехода у станции Быково вступило в завершающую стадию

Фото: Раменский медиацентр

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проинспектировал строительство подземного пешеходного перехода у станции Быково. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.



Переход протяжённостью около 50 метров соединит Южный проспект и улицу Интернациональную. Он обеспечит безопасный проход через железнодорожные пути МЦД-3. Сооружение оборудуют с учётом потребностей маломобильных граждан. Рядом создадут пешеходную зону.

«Строительство подземной части пешеходного перехода и диспетчерской путепровода закончат до конца года. На завершающей стадии – возведение диспетчерской, где можно будет в режиме реального времени следить за ситуацией на Быковском путепроводе. Подрядчикам осталось установить на опорах освещения 27 камер наружного видеонаблюдения», – отметили в администрации.
Фото: Раменский медиацентр

Там назвали строительство подземного перехода большим социально значимым проектом. Жители четырёх населённых пунктов смогут безопасно передвигаться через пути.

Проект реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
