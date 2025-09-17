Строительство перехода у станции Быково вступило в завершающую стадию

17 сентября 2025, 17:24

Фото: Раменский медиацентр

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проинспектировал строительство подземного пешеходного перехода у станции Быково. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.





Переход протяжённостью около 50 метров соединит Южный проспект и улицу Интернациональную. Он обеспечит безопасный проход через железнодорожные пути МЦД-3. Сооружение оборудуют с учётом потребностей маломобильных граждан. Рядом создадут пешеходную зону.

«Строительство подземной части пешеходного перехода и диспетчерской путепровода закончат до конца года. На завершающей стадии – возведение диспетчерской, где можно будет в режиме реального времени следить за ситуацией на Быковском путепроводе. Подрядчикам осталось установить на опорах освещения 27 камер наружного видеонаблюдения», – отметили в администрации.