Первым в Подмосковье донором костного мозга стал молодой житель Подольска

12 февраля 2026, 20:22

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил жителя городского округа Илью Кирпичёва с вручением ему медали «Донору костного мозга. За шанс на жизнь» от Федерального медико-биологического агентства. Молодой человек стал первым донором костного мозга в Подмосковье, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





С 18 лет Илья регулярно сдавал кровь. Анкету заполнил, увидев однажды стенд с призывом стать донором костного мозга. Через два месяца ему сообщили, что выпало редчайшее генетическое совпадение, и он может стать донором.



В декабре 2024 года Кирпичёв прошёл процедуру донации и подарил незнакомцу шанс на новую жизнь.

«В очередной раз убеждаюсь, что в Подольске живут люди с большими и бескорыстными сердцами. Илья, спасибо за смелость и решимость, за готовность прийти на помощь незнакомому человеку. Ваш поступок – пример настоящей ответственности и человечности», – сказал Артамонов.