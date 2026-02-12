Первым в Подмосковье донором костного мозга стал молодой житель Подольска
Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил жителя городского округа Илью Кирпичёва с вручением ему медали «Донору костного мозга. За шанс на жизнь» от Федерального медико-биологического агентства. Молодой человек стал первым донором костного мозга в Подмосковье, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
С 18 лет Илья регулярно сдавал кровь. Анкету заполнил, увидев однажды стенд с призывом стать донором костного мозга. Через два месяца ему сообщили, что выпало редчайшее генетическое совпадение, и он может стать донором.
В декабре 2024 года Кирпичёв прошёл процедуру донации и подарил незнакомцу шанс на новую жизнь.
«В очередной раз убеждаюсь, что в Подольске живут люди с большими и бескорыстными сердцами. Илья, спасибо за смелость и решимость, за готовность прийти на помощь незнакомому человеку. Ваш поступок – пример настоящей ответственности и человечности», – сказал Артамонов.Недавно молодому человеку исполнился 21 год. Его мама – Наталья Кирпичёва, работник Подольской детской больницы и сама донор крови с 12-летним стажем. По словам женщины, она гордится сыном.