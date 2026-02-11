Звёзды хоккея обыграли любителей из Подольска и отправляются в Наро-Фоминск

11 февраля 2026, 22:21

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда «Легенды хоккея» провела игру с жителями Подольска в рамках проекта «Выходи во двор». Встреча завершилась со счётом 9:7 в пользу звёзд, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





На лёд вышли прославленные хоккеисты России и СССР Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев, Валерий Каменский, Виталий Прохоров, Сергей Калинин, Сергей Коньков, Евгений Артюхин и Руслан Берников. Бессменным главным тренером команды выступил Александр Якушев.





«Спасибо Подольску за невероятные эмоции и полные трибуны! Уже в четверг звёздный десант высадится в Наро-Фоминске, чтобы провести новый увлекательный матч с местными любителями хоккея», – сказали в ведомстве.