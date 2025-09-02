Первокурсниками Волоколамского филиала Красногорского колледжа стали 450 человек

02 сентября 2025, 10:44

Наталья Козлова. Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

450 студентов впервые сели за парты Волоколамского филиала Красногорского колледжа в новом учебном году. По сравнению с прошлым годом число первокурсников увеличилось почти в два раза. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





В прошлом году в колледж приняли 250 человек, в этом — на 200 человек больше. С началом учёбы студентов поздравила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.





«Всего в этом году в Волоколамском филиале будут обучаться 1300 человек», — отметила Наталья Козлова.