В восьми округах Московской области починили и восстановили дорожные знаки

02 сентября 2025, 10:12

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Работу по ремонту повреждённых и восстановлению отсутствующих дорожных знаков провели сотрудники Мосавтодора на региональных дорогах в восьми подмосковных округах. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Знаки отремонтировали и восстановили на пяти улицах в черте городов и на трёх улицах в малых населённых пунктах.





«В городах работы выполнили на втором километре Ильинского шоссе в Красногорске, на Праволинейной улице в Жуковском, на улице Коломенская в Озёрах, на Московском шоссе в Серпухове и на улице Вертолётная в Люберцах», — говорится в сообщении.