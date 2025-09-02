В восьми округах Московской области починили и восстановили дорожные знаки
Работу по ремонту повреждённых и восстановлению отсутствующих дорожных знаков провели сотрудники Мосавтодора на региональных дорогах в восьми подмосковных округах. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Знаки отремонтировали и восстановили на пяти улицах в черте городов и на трёх улицах в малых населённых пунктах.
«В городах работы выполнили на втором километре Ильинского шоссе в Красногорске, на Праволинейной улице в Жуковском, на улице Коломенская в Озёрах, на Московском шоссе в Серпухове и на улице Вертолётная в Люберцах», — говорится в сообщении.А в малых населённых пунктах знаки привели в порядок на Центральной улице в истринской деревне Кострово, в деревне Большое Кишнево Орехово-Зуевского округа и в раменской деревне Хрипань.