Первомай в Подмосковье встретят концертами, шествиями и экскурсиями

29 апреля 2026, 14:57

В Московской области 1 Мая превратится в масштабный семейный праздник, в центре которого — уважение к человеку труда, чествование трудовых династий и единство жителей региона.





От формальных митингов решили отказаться — вместо этого гостей ждут шествия, маевки, концерты, а также встречи с ветеранами труда и участниками СВО. В крупных подмосковных городах пройдут праздничные колонны с участием трудовых коллективов, профсоюзов, работников заводов, технопарков, врачей, учителей, сотрудников НИИ и молодежных отрядов. После шествий на центральных площадях начнутся концерты творческих коллективов, детских хоров и спортивные номера.



Особый акцент сделали на маевках в парках, скверах и на набережных. Для семей организуют интерактивные площадки, фотозоны, мини-выставки о трудовых династиях. Детей ожидают мастер-классы, эстафеты и анимация. В ряде городов появятся тематические зоны в поддержку предприятий ОПК и медиков, работающих на нужды СВО.



1 Мая также станет днем профориентации. В муниципалитетах запланировали дни открытых дверей на предприятиях и в колледжах, экскурсии в технопарки, «уроки профессий» в домах культуры. Старшеклассникам и студентам расскажут о востребованных специальностях. Пройдут ярмарки вакансий — с вариантами летней подработки, стажировок и мест для ветеранов СВО.



Профсоюзы организуют консультации по трудовому законодательству, защите прав работников, коллективным договорам. Единой афиши по области не будет — программу публикуют на сайтах администраций, в соцсетях ДК и молодежных центров, в парках, МФЦ и местных СМИ.



Организаторы подчеркивают, что цель праздника — объединить солидарность трудящихся и семейный отдых, выразить признание людям труда, поддержать работающих для фронта и создать возможности для активного мирного досуга.



