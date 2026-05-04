Первомай в Раменском парке отметили пятичасовым концертом и выставками

04 мая 2026, 17:54

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Насыщенную праздничную программу приготовили для посетителей Раменского городского парка 1 мая. О том, что в неё вошло, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





В 10 утра на площадке «Лира» начался концерт, который продолжался почти пять с половиной часов. Перед слушателями выступали коллективы окружных домов культуры, а также студии вокала «А-голос» и рок-группа «Точка-ноль», а завершилась музыкальная часть праздника дискотекой.





«На детской велотрассе развернули выставку техники ГИБДД, а у восточной трибуны стадиона «Сатурн» — противопожарной техники. Рядом с творческой мастерской разместили фотовыставку «Сердце города — место силы», посвящённую парку, а в главном шатре для всех желающих работала «Парковая лаборатория», — говорится в сообщении.