В турнире по дзюдо в Рошале приняли участие около 100 спортсменов
Около 100 спортсменов из 15 городов Подмосковья, Тульской и Рязанской областей стали участниками 55-го турнира по дзюдо памяти Героя Советского Союза В. В. Гусева в городе Рошаль округа Шатура. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Соревнования состоялись 1 мая во дворце спорта «Химик». Призовой фонд составил более 400 тысяч рублей.
«По итогам состязаний воспитанники Шатурской спортшколы завоевали семь медалей. Золотые награды взяли в своих весовых категориях Рустам Акберов, Олег Дурманов и Александр Куликов, серебро получили Глеб Данилин и Мирон Кайтаз, а бронзу — Анастасия Останкова и Алексей Чуев», — говорится в сообщении.Турнир помог организовать почётный гражданин округа Шатура Юрий Савелов.