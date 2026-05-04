В турнире по дзюдо в Рошале приняли участие около 100 спортсменов

04 мая 2026, 17:39

оригинал Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Около 100 спортсменов из 15 городов Подмосковья, Тульской и Рязанской областей стали участниками 55-го турнира по дзюдо памяти Героя Советского Союза В. В. Гусева в городе Рошаль округа Шатура. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Соревнования состоялись 1 мая во дворце спорта «Химик». Призовой фонд составил более 400 тысяч рублей.





«По итогам состязаний воспитанники Шатурской спортшколы завоевали семь медалей. Золотые награды взяли в своих весовых категориях Рустам Акберов, Олег Дурманов и Александр Куликов, серебро получили Глеб Данилин и Мирон Кайтаз, а бронзу — Анастасия Останкова и Алексей Чуев», — говорится в сообщении.