Пешеходный мост над ж/д путями в Наро-Фоминске подготовили к зиме

30 сентября 2026, 10:12

оригинал Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Плановые мероприятия по текущему содержанию пешеходного моста над железной дорогой провели в Наро-Фоминске. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Переход, соединяющий два городских микрорайона очистили от накопившейся грязи, а потом на пролётах, перилах и ограждениях обновили лакокрасочное покрытие. Это важно не только для внешнего вида моста, но и для защиты металлических конструкций от коррозии.





«В пешеходной зоне и на ступенях перехода специалисты нанесли специальное антискользящее покрытие. Это снизит риск травм для пешеходов при дожде, наледи или мокром снеге», — говорится в сообщении.