В Котельниках приступили к расчистке забившегося приёмного коллектора
Видео: корреспондент Радио 1
Сильные дожди, обрушившиеся на столичный регион, стали причиной засорения приёмного коллектора в реке Люберка на территории городского округа Котельники, что привело к подтоплению в микрорайоне Опытное Поле, передаёт корреспондент.
Сейчас ведётся расчистка приёмного коллектора, лишняя вода уходит.
«В работах по ликвидации подтопления задействовано пять человек, использовуется одна единица спецтехники — экскаватор-погрузчик», — отмечается в сообщении.Из-за ЧП водоснабжение в микрорайоне не перекрывали, поэтому подвоз воды не требовался.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в работах по ликвидации подтоплений участвуют все коммунальные служба, а также дорожники и спасатели.