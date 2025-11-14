Подмосковные спасатели вызволили из машины пострадавшую в массовом ДТП

14 ноября 2025, 14:41

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Подмосковные спасатели вызволили из разбитого автомобиля женщину, попавшую в аварию с тремя машинами. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.





Массовое ДТП произошло на 178-м километре федеральной трассы А-107 в городском округе Домодедово. Возле СНТ «Тайга-Пестово» грузовик влетел в стоявшую на повороте легковушку. От сильного удара большегруз выбросило на встречную полосу, и в него врезалась другая машина. 62-летнюю женщину, которая управляла поворачивавшим автомобилем, зажало в салоне.

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса





«Прибыв на вызов, работники 214-й пожарно-спасательной части срезали часть крыши, двери и стойку машины специальным инструментом. Это позволило им добраться до пострадавшей. Её ноги были заблокированы в педальном узле. Спасатели осторожно освободили женщину и перенесли в автомобиль бригады медицины катастроф», – рассказали в пресс-службе.