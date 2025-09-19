Пешеходную зону у Гжельского университета включили в программу благоустройства
Прилегающую к Гжельскому государственному университету территорию благоустроят в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
«Согласно проекту, на территории появятся тротуар с плиткой, проезжая часть и газон. Для безопасности движения на дороге сделают искусственные неровности. Зелёную зону пополнят 150 деревьев и 40 кустарников, там разместят 15 скамеек, урны и велопарковку. На территории установят современное освещение и камеры видеонаблюдения», – рассказали в пресс-службе.
Решение о включении пешеходной зоны в госпрограмму администрация приняла вместе с ректором университета Денисом Сомовым. Все работы по благоустройству планируют завершить до конца года.