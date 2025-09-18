Жителям Раменского вручили восемь жилищных сертификатов
Глава Раменского округа Эдуард Малышев торжественно вручил жителям муниципалитета восемь жилищных сертификатов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.
Многие получатели уже нашли новое жильё. Одни решили переехать в другой округ, другие остаются в Раменском. И тем, и другим сертификат открывает новые возможности для комфортной жизни.
«Я подобрала квартиру в Домодедове, она значительно больше моей предыдущей. Очень признательна администрации за эту возможность», – сказала жительница села Ульянино Елена Бычкова.
Жилищные сертификаты предоставляются в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Благодаря этому документу можно приобрести новое жильё.