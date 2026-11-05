Петербурженка сломала позвоночник на конной ферме, где работают дети-инструкторы

05 ноября 2026, 18:32

Фото: Istock/Georgiy Datsenko

Прогулка на конной ферме обернулась для жительницы Петербурга по имени Виктория закрытым переломом поперечных отростков третьего и четвёртого поясничных позвонков и месяцем полной неподвижности. Об этом сообщает РЕН ТВ.