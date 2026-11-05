Петербурженка сломала позвоночник на конной ферме, где работают дети-инструкторы
Прогулка на конной ферме обернулась для жительницы Петербурга по имени Виктория закрытым переломом поперечных отростков третьего и четвёртого поясничных позвонков и месяцем полной неподвижности. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Девушка рассказала, что ферму она выбрала из-за хороших отзывов, но ещё до катания появились тревожные звоночки: грязь по дороге, отсутствие встречи и «инструкторы» — 12-летние девочки, которые ответили, что взрослые «заняты».
Виктория имела опыт верховой езды и всё же решила покататься. Ей дали «суперспокойного коня», которого напугала собака на ферме. Лошадь понеслась галопом и сбросила наездницу на твёрдую землю. Позже в травмпункте выяснилось, что у петербурженки перелом.
Юная «инструкторша» заявила, что такое у них впервые и «ничего страшного». В качестве извинения Виктории пообещали бесплатную прогулку. Теперь девушка месяц прикована к кровати, мазям, таблеткам и корсету. По её мнению, к травме привела изначальная халатность фермы. Вопрос о реальной ответственности владельцев остаётся открытым.
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