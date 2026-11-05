В Пятигорске двух подростков-пешеходов снесло перевернувшейся в ДТП машиной
В Пятигорске перевернувшаяся после ДТП машина сбила двух подростков. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, один из них находится в реанимации.
Днём 5 ноября водитель автомобиля «Тойота» ехал по улице Ермолова. На перекрёстке он не уступил дорогу «Мерседесу», который двигался по главной дороге. Машины столкнулись.
После удара японский внедорожник выехал на пешеходный переход и снёс двух пешеходов 17 и 18 лет. В результате происшествия совершеннолетний парень получил серьёзные травмы. Его доставили в реанимационное отделение Пятигорской городской больницы.
Автоинспекторы установили: за рулём «Тойоты» находился 56-летний мужчина, житель Астраханской области. Проводится экспертиза, которая покажет, был ли водитель трезв в момент ДТП. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства инцидента.
Читайте также: