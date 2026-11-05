В Пятигорске двух подростков-пешеходов снесло перевернувшейся в ДТП машиной

05 ноября 2026, 18:13

В Пятигорске «Тойота» не пропустила «Мерседес» и наехала на двух пешеходов

Фото: Istock/Vitali Laurentsik

В Пятигорске перевернувшаяся после ДТП машина сбила двух подростков. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, один из них находится в реанимации.