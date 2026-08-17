В больнице Реутова расскажут, как собрать сумку в роддом
Очередную встречу-лекцию в рамках «Школы мам» проведут в женской консультации Центральной горбольницы Реутова во вторник, 18 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Будущим мамам расскажут, что обязательно нужно взять с собой в роддом, а также проконсультируют по вопросам послеродовой контрацепции.
«Наши занятия проходят круглый год уже несколько лет. На встречах специалисты дают советы будущим мамам, папам, бабушкам и дедушкам. Темы и спикеры у нас разные», — отметила заведующая женской консультацией Елена Шинкаренко.Мероприятие будет проходить по адресу: улица Ленина, дом №2. Начало в 14:00.
Ранее сообщалось, что в Московской области с начала года выполнили более трёх тысяч процедур ЭКО.