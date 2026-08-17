В больнице Реутова расскажут, как собрать сумку в роддом

17 августа 2026, 13:59

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Очередную встречу-лекцию в рамках «Школы мам» проведут в женской консультации Центральной горбольницы Реутова во вторник, 18 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Будущим мамам расскажут, что обязательно нужно взять с собой в роддом, а также проконсультируют по вопросам послеродовой контрацепции.





«Наши занятия проходят круглый год уже несколько лет. На встречах специалисты дают советы будущим мамам, папам, бабушкам и дедушкам. Темы и спикеры у нас разные», — отметила заведующая женской консультацией Елена Шинкаренко.