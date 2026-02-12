Певица из Раменского исполнила легендарный романс в утреннем эфире ТВЦ

12 февраля 2026, 17:54

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

Оперная певица Наталья Герасимова из Раменского выступила 12 февраля в утренней программе на телеканале ТВЦ. В прямом эфире она исполнила романс «Одна снежинка» на стихи Игоря Шаферана и Леонида Дербенёва. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа.





Выступление посвятили дате рождения поэта Игоря Шаферана — 13 февраля 1932 года. Песня впервые прозвучала в фильме «Три дня в Москве» 1974 года, где актриса Наталья Варлей исполнила её голосом Нины Бродской.



За десятилетия композицию полюбили слушатели, а позже её исполняли Наталья Ветлицкая, Дина Гарипова, Жанна Фриске и другие артисты. В числе исполнителей — и подмосковная певица.



«Я впервые исполнила ее два года назад на Первом канале в программе «Доброе утро». Мне нравится песня тем, что она добрая, светлая и возвращает в беззаботное детство», — призналась Наталья.