Певица из Раменского покорила жюри нового вокального шоу

10 ноября 2025, 18:37

Фото: архив Валентины Яньшиной

Певица из Раменского муниципального округа Валентина выступила в новом вокальном шоу «Браво! Бис!». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





На телевидении показали первую программу. Валентина исполнила песню «Заклятье» на музыку Евгения Мартынова. Жюри, в состав которого вошли Игорь Николаев, Игорь Крутой, Валерия и Александр Панайотов, высоко оценило и номер, и мастерство исполнительницы.



В первом выпуске конкурса встретились 10 сильных участников других популярных музыкальных проектов. В следующий этап прошли четверо. Валентина в их число не попала.

«Я счастлива, потому что мечтала исполнить эту песню ещё на шоу «Голос». Я не прошла в полуфинал, но не расстроена. Я счастлива и полностью довольна своим выступлением», – рассказала певица.