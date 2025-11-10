В Раменском состоялся концерт преподавателей школы искусств №2
Концерт под названием «Вокруг света» организовала раменская детская школа искусств №2 в Малом зале дома культуры «Сатурн». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Для зрителей выступили многожанровая певица, пианистка, композитор и аранжировщик Екатерина Черноусова и джазовый ансамбль преподавателей «Тейлор».
«Екатерина Черноусова исполнила номера в разных стилях, включая джаз, госпел, босанову и оперу. Затем на сцену вышел ансамбль «Тейлор» — лауреат всероссийских и международных конкурсов. На рояле играл Александр Пантюхин, на саксофоне — Артур Аванесян, на ударных – Алина Ситкова, а на бас-гитаре – Юрий Бордуков», — говорится в сообщении.На концерте прозвучали мелодии разных стран, а завершилось выступление песней из мюзикла «Хелло, Долли», которую исполнили вместе Екатерина Черноусова и музыканты «Тейлора».