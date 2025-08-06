«Устраивали водевили»: Прохор Шаляпин раскрыл правду о романе с Анной Калашниковой

06 августа 2025, 20:56

Прохор Шаляпин рассказал о подробностях романа с Анной Калашниковой

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Певец Прохор Шаляпин признался, что его отношения с Анной Калашниковой были лишь пиар-проектом ради заработка. В 2016 году пара активно обсуждалась в СМИ из-за громких заявлений Калашниковой о беременности. Подробности своей «любви» Шаляпин рассказал на YouTube-канале «Историс — Откройте, Давид».





Отцовство Шаляпина после бурных обсуждений было опровергнуто ДНК-тестом. Пара рассталась, но несмотря на скандал, бывшие возлюбленные сохранили дружеские отношения. Сейчас же артист дистанцируется от скандальных шоу, в том числе от «Пусть говорят», которое когда-то сделало его известным.

«Эта эпоха на сегодняшний день для меня завершилась. Я больше туда ни за какие коврижки не пойду», — объяснил певец.

«Господи, ну мы устраивали водевили, да! Мы зарабатывали. Простите, люди добрые, на что-то надо было жить», — заявил Прохор.