«Не плачь»: Певец Сергей Лазарев высмеял подтанцовку Татьяны Булановой
Сергей Лазарев пошутил над танцорами Татьяны Булановой
Российский певец Сергей Лазарев пошутил над танцорами Татьяны Булановой. Соответствующее шуточное видео он опубликовал в своём блоге.
Ролик снят под песню Булановой «Не плачь». В нём артист Лазарева демонстративно грустит, мечтая попасть в коллектив певицы.
«Мои танцоры после трёх репетиций в день постановок к новому шоу», — подписал видео Сергей.Неожиданная волна славы обрушилась на танцоров Булановой после того, как в сети появилось видео с одного из её концертов. На записи видно, как артисты на заднем плане вяло двигаются под хиты исполнительницы.
Отмечается, что менеджер певицы сообщил, что Татьяна может обновить состав своей команды. По его словам, нынешние танцоры работают с Татьяной уже 25 лет, но не исключено, что их заменят более молодыми артистами.
Ранее Татьяна Буланова высказалась о хайпе вокруг своих танцоров.