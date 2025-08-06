Ида Галич решила похудеть на 10 кг после родов

06 августа 2025, 20:45

Телеведущая Ида Галич планирует похудеть с помощью прогулок

Ида Галич (Фото: Telegram / @GALICH_onok)

Ида Галич, ставшая мамой во второй раз, собирается вернуть свою прежнюю физическую форму. Об этом она поделилась со своими подписчиками в социальных сетях.





Телеведущая отметила, что в данный момент ее вес составляет 65 кг, в то время как перед родами она весила 72 кг. Для того чтобы достичь желаемого результата, звезда планирует использовать прогулки, так как сейчас ее физическая активность ограничивается лишь 1000 шагами в день.





«Сегодня — завтра возвращаюсь в мир большого спорта шагов. Буду тихонько наращивать темп и продолжительность. Огромное количество вопросов про мой нынешний вес. На роды я приехала 72, это очень хороший для меня беременный вес, напомню, что в прошлый раз я была плюс 28. Сегодня утром я 65. Мой идеальный вес 55. Получается, лишняя у нас десяточка», — объяснила артистка.