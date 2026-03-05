Пианист Валентин Малинин выступит в музее-заповеднике Чайковского
14 марта в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского состоится концерт молодого композитора и пианиста Валентина Малинина, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Музыкант является лучшим выпускником Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского 2025 года. Он также удостоен второй премии и серебряной медали XVII Международного конкурса имени Чайковского, стал победителем Международного конкурса пианистов в Ницце French Riviera Masters — 2025 и XXV Международного конкурса имени Скрябина в Италии.
Валентин Малинин сотрудничает с ведущими российскими оркестрами, среди которых Симфонический оркестр Мариинского театра, Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова, Российский национальный оркестр и Национальный филармонический оркестр России.
Помимо исполнительской деятельности, с восьмилетнего возраста он занимается композицией под руководством члена Союза композиторов России Карины Барас. В настоящее время Малинин изучает композицию в Московской консерватории у композитора Александра Чайковского.
В программе мероприятия прозвучат произведения Фредерика Шопена, Клода Дебюсси и Сергея Рахманинова. Начало концерта запланировано на 17:00. Возрастное ограничение — 6+. Подробности размещены на официальном сайте музея-заповедника П.И. Чайковского.
