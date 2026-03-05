Пианист Валентин Малинин выступит в музее-заповеднике Чайковского

05 марта 2026, 17:11

оригинал Фото: istockphoto / Studio_3321

14 марта в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского состоится концерт молодого композитора и пианиста Валентина Малинина, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.