Подмосковная пенсионерка помогла поймать курьера телефонных мошенников

05 марта 2026, 16:48

оригинал Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Телефонные мошенники попытались выманить у 71-летней жительницы Пушкина более 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Афера начался со звонка от неизвестных, представившихся сотрудниками Федерального казначейства и одного из силовых ведомств. Они рассказали женщине, что некие злоумышленники получили доступ к её сбережениям и пытаются перевести их террористам. И чтобы помешать им, деньги надо снять и передать «инкассатору».





«Пенсионерка поняла, что её пытаются обмануть, и обратилась в полицию. Все дальнейшие действия проходили под контролем оперативников», — говорится в сообщении.