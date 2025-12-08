Пилотные проекты перехода на цифровые квитанции ЖКУ продлили на 2026 год
Правительство решило продлить пилотные проекты по переходу на цифровые квитанции ЖКУ и электронный документооборот обслуживания газового оборудования до конца будущего года. Об этом говорится на сайте кабмина.
Постановления уже подписаны. Проекты реализуются в Подмосковье с прошлого года и доказали свою эффективность.
«Эти проекты исключают дублирование данных и бумажных документов, делают услуги более гибкими и удобными для человека. При дальнейшем развитии подобные подходы можно масштабировать на всю страну. Именно поэтому и было решено продлить их на 2026 год», – пояснил зампредседателя правительства – руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал цифровые решения возможностью сделать жизнь человека комфортнее, высвободить время и другие ресурсы для важных задач.
«В Подмосковье мы стремимся придать современный, доступный формат самым востребованным услугам. Благодарны президенту и правительству России за поддержку и содействие в этом вопросе. Высокую оценку получили наши цифровые проекты в сфере ЖКХ. Мы все платим за коммунальные услуги и знаем, насколько удобно, когда вся информация приходит в одной электронной квитанции. Это стало возможно благодаря нашему совместному с федеральным правительством проекту «Единый платёжный документ»», – отметил Воробьёв.Он добавил, что в «цифру» перевели и основные запросы по газовому оборудованию. Чтобы оформить договор на обслуживание, больше не нужно собирать документы и относить их. Достаточно зайти на портал госуслуг и подать заявку. Договор и акты выполненных работ можно подписать с помощью «Госключа».
По словам Воробьёва, руководство региона постарается в будущем году запустить ещё больше удобных электронных сервисов для жителей.