Пилотные проекты перехода на цифровые квитанции ЖКУ продлили на 2026 год

08 декабря 2025, 11:53

оригинал Фото: медиасток.рф

Правительство решило продлить пилотные проекты по переходу на цифровые квитанции ЖКУ и электронный документооборот обслуживания газового оборудования до конца будущего года. Об этом говорится на сайте кабмина.





Постановления уже подписаны. Проекты реализуются в Подмосковье с прошлого года и доказали свою эффективность.

«Эти проекты исключают дублирование данных и бумажных документов, делают услуги более гибкими и удобными для человека. При дальнейшем развитии подобные подходы можно масштабировать на всю страну. Именно поэтому и было решено продлить их на 2026 год», – пояснил зампредседателя правительства – руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

«В Подмосковье мы стремимся придать современный, доступный формат самым востребованным услугам. Благодарны президенту и правительству России за поддержку и содействие в этом вопросе. Высокую оценку получили наши цифровые проекты в сфере ЖКХ. Мы все платим за коммунальные услуги и знаем, насколько удобно, когда вся информация приходит в одной электронной квитанции. Это стало возможно благодаря нашему совместному с федеральным правительством проекту «Единый платёжный документ»», – отметил Воробьёв.