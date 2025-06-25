В Подольске завершают асфальтирование двух народных троп на Пахринском проезде
В Подольске подходит к завершению благоустройство двух популярных пешеходных маршрутов на Пахринском проезде. Ранее протоптанные жителями тропы теперь получат асфальтовое покрытие и станут комфортными для прогулок, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На данный момент подрядчики отсыпали основание щебнем, установили бортовые камни и подготовили поверхность к асфальтированию. При благоприятной погоде укладка асфальта стартует в пятницу.
Первый участок протяжённостью 150 метров соединит дворы домов № 8 и № 10 с дошкольным отделением школы № 24. Второй, длиной 50 метров, свяжет подъезды этих домов с первой дорожкой. Благодаря новым покрытиям родителям с детьми больше не придётся идти вдоль проезжей части или по газонам.
С начала года в Подольске уже благоустроили пять подобных участков. Работы прошли на улице Багратиона, 16а (два участка), на Сосновой, 8, на отрезке от улицы Ленина до Рожкова, а также у дома № 3 на улице Циолковского.
Всего в рамках губернаторской программы «Пешком» в округе планируют заасфальтировать ещё 21 народную тропу.
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