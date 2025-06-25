В Подольске завершают асфальтирование двух народных троп на Пахринском проезде

25 июня 2025, 17:51

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В Подольске подходит к завершению благоустройство двух популярных пешеходных маршрутов на Пахринском проезде. Ранее протоптанные жителями тропы теперь получат асфальтовое покрытие и станут комфортными для прогулок, сообщает пресс-служба администрации городского округа.