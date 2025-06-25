В Подольске с начала года отремонтировали 35 крыш многоквартирных домов
35 крыш обновили с начала 2025 года в городском округе Подольск по программе ремонта многоквартирных домов, в настоящее время работы ведутся на 42 объектах. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В рамках ремонт рабочие снимают старое покрытие кровли, меняют стропильную систему, укладывают пароизоляцию, а затем новое покрытие. На крыше также устанавливают колпаки вентиляционных шахт, ограждения и ставят новые двери выхода на кровлю. Древесину стропил обязательно обрабатывают огнебиозащитными составами», — говорится в сообщении.Сейчас в округе ремонтируют 23 плоские крыши и 19 скатных. Всего до конца года в рамках реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в Подольске планируется обновить 147 кровель: 74 плоские и 73 скатные.