В Подольске с начала года отремонтировали 35 крыш многоквартирных домов

25 июня 2025, 15:30

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35 крыш обновили с начала 2025 года в городском округе Подольск по программе ремонта многоквартирных домов, в настоящее время работы ведутся на 42 объектах. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.







«В рамках ремонт рабочие снимают старое покрытие кровли, меняют стропильную систему, укладывают пароизоляцию, а затем новое покрытие. На крыше также устанавливают колпаки вентиляционных шахт, ограждения и ставят новые двери выхода на кровлю. Древесину стропил обязательно обрабатывают огнебиозащитными составами», — говорится в сообщении.