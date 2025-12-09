Школьникам из Красноармейска готовят на полдник вареники
Вкусные полдники готовят в первом корпусе Центра образования №1 в городе Красноармейск Пушкинского округа для ребят, которых перевели учиться сюда во вторую смену на время капремонта в соседнем корпусе.
Полдники будут делать до окончания ремонтных работ — пока ученики не вернутся в свой корпус и к привычному расписанию занятий.
«В меню полдника входят вареники с творогом и ягодным соусом, яблоки, блины, каши и кукурузные хлопья с молоком», — сообщает издание «REGIONS.RU/Пушкино».Отмечается, что с нового года школьникам вместо вареников будут предлагать творожный пудинг, а вместо картофельной запеканки с печенью — овощное рагу с курицей.
В первом корпус Центра образования №1 ранее тоже провели капитальный ремонт. Так что еду здесь готовят в модернизированном пищеблоке, а подают — в удобной столовой с новой мебелью.