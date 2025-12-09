Школьникам из Красноармейска готовят на полдник вареники

09 декабря 2025, 12:30

Фото: МедиаБанк Подмосковья/Екатерина Мелкозерова

Вкусные полдники готовят в первом корпусе Центра образования №1 в городе Красноармейск Пушкинского округа для ребят, которых перевели учиться сюда во вторую смену на время капремонта в соседнем корпусе.





Полдники будут делать до окончания ремонтных работ — пока ученики не вернутся в свой корпус и к привычному расписанию занятий.





«В меню полдника входят вареники с творогом и ягодным соусом, яблоки, блины, каши и кукурузные хлопья с молоком», — сообщает издание «REGIONS.RU/Пушкино».