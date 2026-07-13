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В индустриальном парке в Жуковском начали строить завод по выпуску станков

оригинал Фото: istockphoto.com/sandsun

Строительство станкостроительного комплекса компании «СтанкоМашСтрой» началось в государственном индустриальном парке в Жуковском. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.



На новом предприятии планируют выпускать оборудование для обработки металла, включая ЧПУ-центры, прессы, листогибочные установки, летночнопильные, сверлильные и фрезерные станки.

«За год комплекс сможет выпускать от 500 до тысячи единиц техники, которая позволит заместить импортные аналоги. Ежегодные налоговые поступления от деятельности завода способны превысить 1,3 млрд рублей», — отметила зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что благодаря предприятию в округе появится ещё более 700 рабочих мест.
Лев Каштанов

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