В индустриальном парке в Жуковском начали строить завод по выпуску станков
Строительство станкостроительного комплекса компании «СтанкоМашСтрой» началось в государственном индустриальном парке в Жуковском. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
На новом предприятии планируют выпускать оборудование для обработки металла, включая ЧПУ-центры, прессы, листогибочные установки, летночнопильные, сверлильные и фрезерные станки.
«За год комплекс сможет выпускать от 500 до тысячи единиц техники, которая позволит заместить импортные аналоги. Ежегодные налоговые поступления от деятельности завода способны превысить 1,3 млрд рублей», — отметила зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.Она добавила, что благодаря предприятию в округе появится ещё более 700 рабочих мест.