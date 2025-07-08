Раненного ножом мальчика из Сергиева Посада выписали из больницы
Видео: пресс-служба Минздрава МО
Девятилетний мальчик, на которого в Сергиевом Посаде напал с ножом неадекватный мужчина, выписан из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«4 июля ребёнок поступил в больницу с колото-резаной раной шеи, минуя приёмное отделение. К моменту его поступления операционная бригада уже была наготове. Детские хирурги обработали и ушили рану, после чего несколько дней проводили антибактериальную и симптоматическую терапии. Сегодня мальчик выписан под амбулаторное наблюдение врача в удовлетворительном состоянии», – рассказала детский хирург Антонина Лобанова.Ранее сообщалось, что на днях во дворе многоквартирного дома в городе Сергиев Посад мужчина нанёс удар ножом в шею ребёнку, сидевшему н качелях. Мальчик был госпитализирован.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Позднее мужчина был задержан. Им оказался местный житель. Суд отправил его под арест.