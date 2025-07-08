Раненного ножом мальчика из Сергиева Посада выписали из больницы

08 июля 2025, 16:22

Видео: пресс-служба Минздрава МО

Девятилетний мальчик, на которого в Сергиевом Посаде напал с ножом неадекватный мужчина, выписан из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.







«4 июля ребёнок поступил в больницу с колото-резаной раной шеи, минуя приёмное отделение. К моменту его поступления операционная бригада уже была наготове. Детские хирурги обработали и ушили рану, после чего несколько дней проводили антибактериальную и симптоматическую терапии. Сегодня мальчик выписан под амбулаторное наблюдение врача в удовлетворительном состоянии», – рассказала детский хирург Антонина Лобанова.