18 ноября 2026, 12:05

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Питомцев разрешили брать в автобусы Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.







Небольших животных можно провозить бесплатно. Для кошек, птиц и других питомцев понадобится клетка или переноска. Сумма ее длины, ширины и высоты не должна превышать 120 сантиметров. Маленькую собаку разрешается держать на руках. Хозяевам средних и крупных собак необходимо использовать намордник и короткий поводок. За проезд такого животного взимают плату по тарифу ручной клади.



В городском автобусе за перевозку животного нужно заплатить 73 рубля. На пригородных маршрутах поездка на расстояние до 25 километров обойдется в ту же сумму, от 25 до 50 километров — в 146 рублей, свыше 50 километров — в 219 рублей.



Собак-поводырей пассажиры с нарушениями зрения могут провозить бесплатно. При себе нужно иметь поводок, намордник и специальный опознавательный знак. Перевозчики советуют заранее подготовить все необходимые принадлежности для питомца. Во время поездки хозяин должен следить за поведением животного, не допускать загрязнения салона и не перекрывать проходы.