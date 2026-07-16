Пижамная вечеринка и бой подушкам: «Ночь в парке» приглашает жителей Подмосковья

16 июля 2026, 18:45

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Более чем в 70 парках Московской области 18 июля, в субботу, состоится общеобластное мероприятие «Ночь в парке». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.