Пижамная вечеринка и бой подушкам: «Ночь в парке» приглашает жителей Подмосковья
Более чем в 70 парках Московской области 18 июля, в субботу, состоится общеобластное мероприятие «Ночь в парке». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Гости посетят концертные программы, примут участие в тематических мастер-классах, побывают на фотовыставках и кинопоказах, присоединятся к другим активностям.
В Центральном парке Победы Долгопрудного пройдут интерактивная выставка «История города в темноте», пижамная вечеринка и бой подушками. Гости Фрязинского лесопарка смогут отправить письма близким «Почтой пожеланий». Также посетителей ждут на кинопоказе фильма «Курьер» под открытым небом. В парке «200 лет Егорьевску» проведут викторину знатоков округа и «Звйздную мастерскую».
Подробнее об этих и других мероприятиях можно узнать по ссылке.
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