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Пижамная вечеринка и бой подушкам: «Ночь в парке» приглашает жителей Подмосковья

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Более чем в 70 парках Московской области 18 июля, в субботу, состоится общеобластное мероприятие «Ночь в парке». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.



Гости посетят концертные программы, примут участие в тематических мастер-классах, побывают на фотовыставках и кинопоказах, присоединятся к другим активностям.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Центральном парке Победы Долгопрудного пройдут интерактивная выставка «История города в темноте», пижамная вечеринка и бой подушками. Гости Фрязинского лесопарка смогут отправить письма близким «Почтой пожеланий». Также посетителей ждут на кинопоказе фильма «Курьер» под открытым небом. В парке «200 лет Егорьевску» проведут викторину знатоков округа и «Звйздную мастерскую».

Подробнее об этих и других мероприятиях можно узнать по ссылке.
Лора Луганская

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