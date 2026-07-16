В Подмосковье до конца июля проведут 117 ярмарок

16 июля 2026, 18:25

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

117 ярмарок проведут в 32 округах Московской области в последние две недели июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.





Посетители смогут приобрести продовольственные товары от локальных производителей, а также фермерских хозяйств других регионов. В ассортименте будет представлена молочная и мясная продукция, овощи, фрукты и многое другое, включая настоящие деликатесы.





«Например, на Большой Серпуховской улице в Подольске развернётся сельскохозяйственная ярмарка, на улице 9-й Гвардейской дивизии в Истре и Почтовой улице в Лотошине — «Социальная ярмарка», на Железнодорожной улице в посёлке Ашукино Пушкинского округа — ярмарка «Сделано в Подмосковье», — говорится в сообщении.