В Одинцове проведут ночную экскурсию-поход по парку
Познавательный поход «Тайны ночного леса» проведут в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха с субботу, 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Для участников необычной экскурсии пространство парка станет музеем истории и природы.
«Экскурсионная группа посетит русло реки Самынки, увидит старинные техногенные объекты, древние славянские курганные некрополи XI–XIII вв. и остатки землянок», — говорится в сообщении.Возрастное ограничение для экскурсантов — 12+. Для участия необходима предварительная регистрация. Сбор назначен на 19:30 у входной арки парка, а выход на маршрут — в 20:00. Рекомендуется одеться удобно и обязательно взять с собой фонарь, туристическое сиденье и термос.