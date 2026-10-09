Пластика не остановит старение: хирург предупредил о последствиях операций
Пластические операции помогают изменить внешность, но не останавливают естественное старение организма. Со временем ткани продолжают меняться, а результаты вмешательств могут становиться менее заметными. Некоторые операции также связаны с риском осложнений и необходимостью повторного лечения.
Как сообщает «argumenti.ru», пластический хирург отметил, что результат зависит от возраста, генетики и образа жизни. Даже у пациентов, перенесших одинаковые операции в одно время, внешность спустя десять лет может заметно различаться.
После липосакции жировые клетки, оставшиеся в организме, могут увеличиваться при наборе веса. Резкое похудение также способно ухудшить результат: кожа не всегда успевает адаптироваться, из-за чего появляются излишки и неровности.
Не является пожизненным и эффект абдоминопластики — операции по коррекции живота. Беременность и возрастные изменения могут привести к повторному растяжению тканей и расхождению прямых мышц живота.
Отдельные риски связаны с увеличением груди.
Вокруг импланта может сформироваться плотная фиброзная капсула, из-за которой грудь меняет форму и становится болезненной. Возможны также смещение или разрыв импланта и истончение окружающих тканей.
Хирург подчеркнул, что грудные импланты не рассчитаны на всю жизнь и требуют длительного наблюдения. Для силиконовых имплантов рекомендуют проходить УЗИ или МРТ: обследование обычно начинают через пять-шесть лет после операции, а затем повторяют каждые два-три года. Средний срок службы имплантов составляет около 10–15 лет, но менять их только по истечении этого срока необязательно, если нет показаний.
Со временем меняется и результат подтяжки лица: кожа теряет эластичность, мягкие ткани смещаются, снова могут появиться провисания и углубиться носогубные складки. Повторную операцию проводят только при наличии показаний.
Чтобы дольше сохранить результат пластики, специалист советует поддерживать стабильный вес, защищать кожу от солнца и избегать курения.
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