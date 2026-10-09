Пластика не остановит старение: хирург предупредил о последствиях операций

09 октября 2026, 16:50

Хирург рассказал, что грудные импланты служат 10-15 лет

Фото: istockphoto / Olena Miroshnichenko

Пластические операции помогают изменить внешность, но не останавливают естественное старение организма. Со временем ткани продолжают меняться, а результаты вмешательств могут становиться менее заметными. Некоторые операции также связаны с риском осложнений и необходимостью повторного лечения.