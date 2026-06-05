В Серпухове запустят производство химикатов для защиты растений
Производство гербицидов, фунгицидов и микробиологических препаратов для защиты растений откроет компания «УНК АГРО» на территории особой экономической зоны «Большой Серпухов». Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ-2026 губернатор Московской области Андрей Воробьёв и гендиректор компании Алексей Батогов.
«Общий объём инвестиций в проект составит четыре миллиарда рублей. На предприятии создадут около 300 рабочих мест. В год там планируют выпускать пять тысяч тонн продукции», — сказал Андрей Воробьёв.Под проект выделят участок площадью 30 тысяч квадратных метров. На нём разместят производственные линии и лабораторию по контролю качества. Строительство планируют начать в 2027 году.