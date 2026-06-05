Подмосковье подписало соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургом

05 июня 2026, 13:31

оригинал Андрей Воробьёв и Александр Беглов (фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова)

Московская область и Санкт-Петербург продолжать сотрудничать в экономике, культуре, науке и спорте. Соглашение об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал с губернатором Петербурга Александром Бегловым на полях ПМЭФ-2026, сообщает пресс-служба областного правительства.





Регионы связывает давние и плодотворные взаимоотношения, включая обмен опытом в сфере государственного управления, различные музейные проекты и участие в спортивных турнирах, отметил Андрей Воробьёв.





«Сегодня подписали с Александром Дмитриевичем (Бегловым — прим. ред.) соглашение, в рамках которого продолжим взаимодействие между нашими регионами. Соглашение охватывает широкий круг направлений, включая промышленность, сельское хозяйство, ЖКХ, предпринимательство, архитектуру и строительство, торговлю, образование, здравоохранение, науку, культуру и туризм, спорт и пр.», — сказал глава Московской области.

«Соглашение позволит нам обмениваться опытом, масштабировать успешные практики и создавать новые возможности для развития обоих регионов», — подчеркнул Беглов.